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Стало известно, когда Toyota представит маленький внедорожник Land Cruiser FJ

Toyota представит компактный внедорожник Land Cruiser FJ осенью 2025 года
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Carscoops

Японская компания Toyota представит компактный внедорожник Land Cruiser FJ осенью 2025 года, сообщает carscoops.com.

Ожидается, что Land Cruiser FJ будет немного больше, чем Corolla Cross, но меньше, чем RAV4. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм. Автомобиль будет построен на платформе IMV 0.

Ожидается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ будет предлагаться с 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с. Двигатель будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В Японии автомобиль будет стоить 4,5 млн иен (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроме того, модель появится на других рынках, включая США.

До этого китайская компания Dongfeng распространила фото нового кроссовера Nammi 06. Продажи автомобиля в Китае начнутся весной 2025 года.

Информации об автомобиле мало. Известно, что длина машины составляет 4300 мм, а колесная база — 2715 мм. Весит машина почти две тонны. На кузове предусмотрены специальные пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 183 л.с. Максимальная скорость Nammi 06 составляет 150 км/ч. Информация о батарее еще не раскрыта.

Ранее сообщалось, что вторая модель Knewstar сертифицирована в России.

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