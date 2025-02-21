Dongfeng распространил фото нового компактного кроссовера

Китайская компания Dongfeng распространила фото нового кроссовера Nammi 06. Продажи автомобиля в Китае начнутся весной 2025 года, сообщает carnewschina.com.

Информации об автомобиле мало. Известно, что длина машины составляет 4300 мм, а колесная база — 2715 мм. Весит машина почти две тонны. На кузове предусмотрены специальные пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 183 л.с. Максимальная скорость Nammi 06 составляет 150 км/ч. Информация о батарее еще не раскрыта.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи гибридных китайских кроссоверов Rox 01.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею. Автомобили будут стоить в России от 9,1 млн рублей и продаваться через дилерскую сеть Oting.

Ранее сообщалось, что вторая модель Knewstar сертифицирована в России.