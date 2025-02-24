Пытавшие студенток на автомойке мужчины ранее записывали видео, как издевались над людьми

В Каменске-Уральском на автомойке, где издевались над студентками, злоумышленники мучили еще шестерых человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на адвоката одной из пострадавших девушек.

«Среди пострадавших — 19-летний Иван, друг Давида и его приятелей. Предварительно, его остановили инспекторы на дороге и отвезли в отдел. Там сотрудники проверили телефон парня и нашли видео с унижениями других людей», — говорится в сообщении.

По информации источника, когда злоумышленники узнали, что сотрудники правоохранительных органов нашли видео после проверки телефона Ивана, они увезли его на автомойку и избили.

До этого стало известно, что в декабре 2024 года злоумышленники привезли и избили на автомойке двух подростков. По словам одной из потерпевших, ее 17-летний друг, который общался со злоумышленниками, попросил оформить банковскую карту, на которую вскоре стали поступать деньги. Тогда подростки решили их снять, после чего Давид Анашкин начал искать студентку и ее друга.

Ранее мужчине, который мучил студенток на автомойке, избрали меру пресечения.