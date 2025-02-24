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«Капец, он огромный»: автомобилисты сняли на видео «тигра-великана»

В Хабаровском крае на видео попал тигр-великан

В Хабаровском крае крупный тигр лежал на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тигра-великана сняли возле поселка в Хабаровском крае. Семья ехала из Уктура, на обочине встретила хищника. Тот появлению машины совсем не удивился — спокойно проводил взглядом ахающих (и немного испуганных) людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что тигр лежит на обочине на снегу. По словам автора видео, животное очень больших размеров. Также на записи слышно, как на тигра лает собака.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге реанимобиль врезался в машину Ford. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль экстренных служб врезается в легковую машину, а после – в разделительный забор, при этом Ford отлетает в сторону. Также на записи видно, что у легковой автомобиль поврежден капот и бампер.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал 38-летний мужчина.

Ранее в Орловской области поезд на переезде врезался в автомобиль.

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