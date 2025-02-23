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Реанимобиль протаранил Ford и попал на видео в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как реанимобиль врезался в Ford и снес забор
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге реанимобиль врезался в машину Ford. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Реанимобиль столкнулся с «Фордом» и снес разделительный забор на пересечении Лиговского и Прилутской», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль экстренных служб врезается в легковую машину, а после – в разделительный забор, при этом Ford отлетает в сторону. Также на записи видно, что у легковой автомобиль поврежден капот и бампер.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с встречной фурой. На кадрах видно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения, где врезается в большегруз. От удара автомобиль отбрасывает, при этом начинает идти дым. Запчасти от машины разлетаются по дороге.

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