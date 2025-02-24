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Хабаровскую блогершу госпитализировали после ДТП

Блогерша из Хабаровска попала в больницу с переломами после ДТП

В Хабаровске блогер-инфлюенсер Дарья Усик попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«34-летняя Дарья Усик (у нее почти 160к подписчиков <…>) ехала с подругой на Subaru Forester из ночного клуба. За рулем был парень. На перекрестке Уссурийский бульвар – Дикопольцева в них влетел Nissan Note, которым управляла нетрезвая 23-летняя девушка», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате аварии пострадали пять человек. У Дарьи повреждены ребра и легкое. Еще одной пассажирке автомобиля Subaru будут делать операцию на лице.

До этого сообщалось, что в Ульяновске водитель такси избил избил пассажира битой. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель такси дерется с пассажиром, при этом у одного в руках бита. Пассажир пытается забрать у мужчины спортивный инвентарь, но тот толкает его на землю и начинает пинать, при этом не отдает биту своему оппоненту.

Ранее стало известно, о каком автомобиле мечтают российские мужчины.

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