«Сорвал УДО»: стало известно, почему Михаил Ефремов не скоро выйдет на свободу

Михаил Ефремов не выйдет досрочно на свободу, потому что у него нашли смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет», — говорится в сообщении.

По информации источника, сейчас неизвестно, как именно телефон появился у актера. Кроме того, в ИК-4 довольно жестоко «с гражданскими предметами». Заключенный сможет выйти досрочно только в том случае, если докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

До этого сообщалось, что Ефремов попросил об освобождении. Он переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО.

Актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался.

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