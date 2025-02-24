Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сорвал УДО»: стало известно, почему Михаил Ефремов не скоро выйдет на свободу

Михаил Ефремов сорвал УДО из-за спрятанного в личных вещах смартфона
close
Валерий Левитин/РИА Новости

Михаил Ефремов не выйдет досрочно на свободу, потому что у него нашли смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет», — говорится в сообщении.

По информации источника, сейчас неизвестно, как именно телефон появился у актера. Кроме того, в ИК-4 довольно жестоко «с гражданскими предметами». Заключенный сможет выйти досрочно только в том случае, если докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

До этого сообщалось, что Ефремов попросил об освобождении. Он переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО.

Актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался.

Ранее таксист избил битой пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами