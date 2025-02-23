Таксист избил битой пассажира и попал на видео

В Ульяновске на видео попало, как таксист избил битой пассажира

В Ульяновске водитель такси избил пассажира битой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

«Пассажира, которого сегодня ночью избил таксист, жив, но в критическом состоянии в реанимации. Прогнозы неутешительные. Все участники потасовки задержаны полицией», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель такси дерется с пассажиром, при этом у одного в руках бита. Пассажир пытается забрать у мужчины спортивный инвентарь, но тот толкает его на землю и начинает пинать, при этом не отдает биту своему оппоненту.

До этого сообщалось, что таксист и пассажир «показали искусство бесконтактного боя» и попали на видео в подмосковном городе Мытищи.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины конфликтуют на пешеходном переходе. Каждый замахивается руками, но не ударяет своего оппонента, при этом один из мужчин подходит к автомобилю такси и пинает машину.

Ранее дрифтер протаранил автомобиль и попал на видео.