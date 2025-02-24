Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

Крупное ДТП парализовало движение на 106-м километре МКАД в Москве

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 106 км МКАД произошло ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

По данным Дептранса, движение в районе массовой аварии затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой – 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее реанимобиль протаранил Ford и попал на видео в Петербурге.