Фура протаранила легковушку и попала на видео в Приморье

В Приморье на видео попало, как фура протаранила легковой автомобиль

В Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с встречной фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«ДТП произошло на трассе возле села Тамга. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля задремал за рулем, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком», — говорится в сообщении.

Telegram-канал dpskontrol_125rus публикует кадры с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии. На записи видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в большегруз. От удара машину отбрасывает, при этом начинает идти дым. Запчасти от автомобиля разлетаются по дороге. К поврежденной машине подбегает очевидец произошедшего.

По информации источника, в результате аварии никто не пострадал.

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