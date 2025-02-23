Дрифтер протаранил автомобиль и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как дрифтер протаранил автомобиль

В Башкирии мужчина устроил дрифт на проезжей части и врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Октябрьском водитель не смог устоять перед соблазном «показать мастерство» на заснеженной площади. Но «шоу» пошло не по плану, когда дрифтер столкнулся с легковушкой», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Видеодозор» опубликовал запись с уличной камеры, которая запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выполняет опасные маневры на заснеженной дороге, после чего врезается в проезжающую машину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге ночью две женщины катались в ковше трактора.

Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как в тракторе, который едет по дороге, сидят две женщины, при этом одна петербурженка спит. Водитель транспорта поднимает ковш вверх, а затем опускает и останавливает трактор. Далее на записи видно, что одна из пассажирок встает, а другая — продолжает лежать в ковше.

Ранее таганрожец «накинулся на женщину» в автобусе.