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На видео попало, как Renault Duster закрутило на дороге, и он протаранил Seat

В Нижегородской области на видео попало, как Renault Duster протаранил Seat
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Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижегородской области 20 февраля автомобиль Renault Duster врезался во встречный Seat. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«На 17 км автодороги Н.Новгород – Кстово, водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Сеат», — говорится в сообщении.

Видерегистратор автомобиля Seat запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как красная машина Renault Duster начинает вращаться на дороге, выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Seat. При этом на записи также видно, что до столкновения встречный грузовик успевает свернуть с дороги и избежать ДТП.

В ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадал водитель Seat и четыре пассажира, в числе которых несовершеннолетний. Водитель автомобиля Renault Duster получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее транспортный коллапс в Сочи попал на видео.

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