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Транспортный коллапс в Сочи попал на видео

На видео сняли транспортный коллапс в Сочи из-за снега

В Сочи случился транспортный коллапс из-за снега. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сочи завалило снегом. В городе транспортный коллапс, местные и туристы передвигаются на лыжах и сноубордах», — говорится в публикации.

Отмечается, что со снегом в Сочи борются свыше 130 единиц техники. Тем временем жители лепят снеговиков и катаются с горок. По прогнозам синоптиков, снежная погода будет длиться в течение всего дня.

До этого на юге Крыма произошел транспортный коллапс из-за сильного снегопада.

Как сообщали СМИ, на полуостров обрушился дождь с мокрым снегом, из-за чего на дорогах образовался гололед. На трассах наблюдались километровые пробки. Из-за непогоды была закрыта дорога на Ай-Петри.

Власти региона призвали водителей не пользоваться личным транспортом без острой необходимости.

Ранее таксист похитил ребенка на глазах у матери в Самаре.

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