На трассе М-11 под Тверью BMW попал в смертельное ДТП

В Тверской области водитель BMW на большой скорости не справился с управлением и врезался в ограждение. Видео опубликовало региональное управление Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

В ГАИ рассказали, что авария произошла в Конаковском районе на 140 км трассы М-11. Там столкнулись BMW и Citroën, после чего первый автомобиль наехал на препятствие. В результате произошедшего погибли водитель и пассажир BMW, еще один находившийся с ними в салоне человек был госпитализирован. Сотрудники экстренных служб и ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

18 января на юго-востоке Москвы в районе Андроновского шоссе автомобиль врезался в столб и взорвался. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, пересек три полосы и врезался в столб, после чего его машина взорвалась. В салоне ехали три человека, двое из них получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на видео попало, как студент дрифтил на «семерке» перед столкновением с «КамАЗом».