На видео попало, как студент дрифтил на «семерке» перед столкновением с «КамАЗом»

В Башкирии на видео попало, как Lada дрифтила перед столкновением с «КамАЗом»

Под Нефтекамском студент устроил дрифт на автомобиле «ВАЗ-2107», а после столкнулся с «КамАЗом». Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия online».

«Студент, который разбился под Нефтекамском, купил «семерку» пару дней назад. Авария случилась на дороге, которую любят дрифтеры», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели дрифт на камеру. На кадрах видно, как автомобиль Lada едет, выполняя опасные маневры на заснеженной дороге.

По информации источника, от столкновения с «КамАЗом» водитель «ВАЗ-2107» получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали водителя из поврежденной машины. Пассажиры Lada получили травмы разной степени тяжести, пострадавших госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Приморском крае на видео попало, как автомобиль Toyota Chaser разорвало на части в ДТП с Toyota Alphard. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

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