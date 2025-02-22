Названы шесть мест, где ГАИ будет поджидать россиян в праздники

Pravda.ru назвала шесть мест, где ГАИ будет поджидать россиян в праздники

В России в праздничные дни (23 февраля и 8 марта) ГАИ будет проводить усиленные проверки водителей. Об этом пишет Pravda.ru.

В первую очередь речь идет о въездах и выездах из городов — как правило, инспекторы размещаются на ключевых магистралях. Еще одна важная точка для патруля — места проведения массовых праздничных мероприятий, то есть парки, площади, торговые центры, ярмарки.

Также в праздничные дни ГАИ усилит проверки на аварийно-опасных участках дорог и автозаправочных станциях, где в выходные дни довольно высокий трафик.

Помимо этого, магазины с алкогольной продукцией тоже являются популярной точкой для проверок.

«Вечерние поездки «за добавкой» — опасное, но распространённое явление», — поясняет издание.

Еще в праздники патрули будут стоять на загородных «пьяных» дорогах, которые ведут к дачам и деревням.

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По словам потерпевшей, она сделала своему соседу — начальнику ГАИ города Асино Евгению Михайлову — замечание о шуме. Мужчина вернулся с женой после празднования ее дня рождения.

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