В Москве бывшая общественница из «Опоры России» плюнула в лицо таксисту

В Москве экс-руководительница проекта общественной организации для предпринимателей «Опора России» Олеся Соловьева плюнула в водителя такси. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Женщина очень разозлилась, когда водитель, по ее мнению, не подъехал на место, где его ожидали. Водитель показал на карте точку, куда была вызвана машина, но после претензий отказался везти Соловьеву и ее спутника. Тогда разгневанная предпринимательница плюнула в таксиста», — говорится в публикации.

В ответ водитель назвал пассажирку «мразью» и вышел на улицу. Там он поговорил со спутником женщины и заявил, что подобное поведение недопустимо. В итоге Соловьева извинилась «перед своими гражданами».

Также экс-общественница заявила, что не плевалась в таксиста, а просто «фыркнула». По ее словам, водитель приехал не на ту точку и ей пришлось 300 метров идти на каблуках. В распространении видео в сети женщина обвинила ЦИПСО и украинские спецслужбы.

По данным Baza, в резюме Соловьевой указывается, что она умеет переводить переговоры «в жестком стиле».

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования пассажирки в такси в Самаре.

По данным СМИ, девушка возвращалась из заведения домой, как вдруг водитель начал ее домогаться. Злоумышленника зовут Баград. В службе такси он работает на автомобиле Lada Granta, а его рейтинг в приложении составляет пять звезд.

Пассажирка запечатлела происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает ее за ноги. Также сообщается, что таксист разговаривал с самарчанкой о половой жизни и рассказывал о своем опыте.

Ранее таксист похитил ребенка на глазах у матери в Самаре.