Начальник ГАИ избил соседку, ударил в глаз ее мать и попал на видео

На видео попало, как пьяный начальник ГАИ избил соседку и ее мать

В Томской области начальник городского ГАИ избил соседку и ее мать. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на потерпевшую Викторию С. Инцидент произошел 20 ноября 2024 года.

По словам потерпевшей, она сделала своему соседу — начальнику ГАИ города Асино Евгению Михайлову — замечание о шуме. Мужчина вернулся с женой после празднования ее дня рождения.

«Он был не то что пьяным, а совсем не в адеквате. И это происходит постоянно. Он забежал к нам во двор и начал избивать меня», — заявила Виктория.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как Михайлов забегает на участок к соседям и выкрикивает нецензурные выражения и оскорбления.

Виктория обратилась в полицию, но в МВД ей отказали в возбуждении уголовного дела. Там заявили, что увечья Виктория получила за несколько дней до конфликта.

До этого в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться.

Там мужчины раздевали, били, засовывали шланг в рот двум девушкам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства.

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