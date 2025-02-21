Mercedes-Benz вернется к бензиновым и дизельным машинам

Mercedes-Benz сократит расходы и снова сфокусируется на автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом сообщает Reuters.

«Немецкий производитель автомобилей класса люкс к концу 2027 года выпустит 19 новых моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 17 электромобилей, что станет признаком возобновления внимания к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания после того, как в прошлом году продажи электромобилей упали на четверть», — отмечается в публикации.

Большинство новых моделей Mercedes-Benz будут находиться в верхнем ценовом сегменте. Финансовый директор компании Харальд Вильгельм назвал хорошей новостью для компании то, что бензиновые и дизельные машины по-прежнему продаются значительно лучше, чем электрические.

Ранее Hyundai опроверг сообщения СМИ и подготовке возвращения на российский рынок.