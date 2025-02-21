Автомобили Hyundai официально не появятся на российском рынке

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor опроверг сообщения СМИ о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок, сообщает РИА Новости.

«После продажи завода в России мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод», — заявили РИА Новости в компании.

О том, что Hyundai может вернуться в Россию, написало агентство Yonhap.

«Растет число прогнозов, что в случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», — заявили в агентстве.

Уточнялось, что в пользу такого прогноза свидетельствует и недавняя перерегистрация компанией Hyundai своего товарного знака в России. В пресс-службе компании Hyundai воздержались от комментариев. В материале отмечалось, что южнокорейским автопроизводителям в случае своего возвращения на российский рынок будет трудно отвоевать позиции, которые уже заняли китайские автобренды.

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон 11 февраля заявил, что ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские бренды в конечном счете вернутся. При этом Андерсон отметил, что не может назвать точную дату их возвращения.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия автокомпаний в Калужской области перешли к российским инвесторам.