Появились фото искореженных авто с места ДТП с правительственным Mercedes-Benz

В сети появились фото с места аварии с правительственным лимузином. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
Судя по фотографиям, у внедорожника Mercedes-Benz GLS разбита передняя часть, дорога усыпана обломками бампера, из пробитого радиатора вытекла охлаждающая жидкость. Седан Mercedes-Benz S-Сlass также получил сильные повреждения. У него сработали подушки и шторки безопасности.
До этого сообщалось, что в правительственном авто, который попал в ДТП в центре Москвы, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Авария произошла утром 21 февраля 2025 года на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади. Всего в аварию попали три авто - Mercedes-Benz S-Сlass и GLS-Class и Aurus Senat. В кадр попали автомобили ГИБДД.
Оксана Лут не пострадала. Травмы получил ее водитель.
До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.
Ранее москвичи встали в длинную пробку из-за сгоревшей на ходу «легковушки».