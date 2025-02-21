Появились фото искореженных авто с места ДТП с правительственным Mercedes-Benz

Появились фото с места ДТП с правительственным лимузином Mercedes-Benz в Москве

В сети появились фото с места аварии с правительственным лимузином. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Судя по фотографиям, у внедорожника Mercedes-Benz GLS разбита передняя часть, дорога усыпана обломками бампера, из пробитого радиатора вытекла охлаждающая жидкость. Седан Mercedes-Benz S-Сlass также получил сильные повреждения. У него сработали подушки и шторки безопасности.

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До этого сообщалось, что в правительственном авто, который попал в ДТП в центре Москвы, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Авария произошла утром 21 февраля 2025 года на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади. Всего в аварию попали три авто - Mercedes-Benz S-Сlass и GLS-Class и Aurus Senat. В кадр попали автомобили ГИБДД.

Оксана Лут не пострадала. Травмы получил ее водитель.

До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.

Ранее москвичи встали в длинную пробку из-за сгоревшей на ходу «легковушки».