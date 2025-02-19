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С автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего на BMW женщину с коляской, сняли часть обвинений

Baza: с блогера Гаджиева, сбившего женщину при дрифте, снята часть обвинений
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Телеграм-канал Гаджи Гаджиев

С автоблогера Гаджи Гаджиева, который обвиняется в наезде на женщину с детской коляской во время дрифта на BMW, сняли часть обвинений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», несколько дней назад следователи прекратили уголовное дело, возбужденное в отношении Гаджиева по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»)», — отмечается в публикации.

Этого добивались адвокаты Гаджиева. Им удалось убедить следствие, что блогер не совершал действий, способных привести в негодность или повредить транспортные средства. Гаджи Гаджиев остается под следствием по статье 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Инцидент с наездом дрифтующего BMW на толпу зрителей произошел в подмосковном Одинцово осенью 2024 года. По этому делу 26 ноября задержали автоблогера Гаджи Гаджиева. Telegram-канал «Москва 24» сообщал, что Гаджиев назвал перелом ноги у сбитой им женщины несерьезной травмой.

Ранее в Казани водители двух трамваев подрались на глазах пассажиров, не поделив пути.

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