Лимузин Aurus Senat попал в ДТП в столице

Правительственный лимузин Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«По предварительным данным, автомобиль принадлежит Министерству сельского хозяйства. По информации Mash, пострадал один человек. Все случилось около часа назад на улице Воздвиженка», — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что всего в аварию попали Mercedes-Benz S-Сlass и GLS-Class и Aurus Senat.
Ранее авто использовала Елена Скрынник — экс-министр сельского хозяйства РФ.
До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.
По словам главы государства, он не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.
«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.
После этого сербский премьер Милош Вучевич призвал «не играть с такими вещами».
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в центре Москвы.