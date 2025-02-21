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Лимузин Aurus Senat попал в ДТП в столице

Mash: Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади в Москве
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Telegram-канал Mash

Правительственный лимузин Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По предварительным данным, автомобиль принадлежит Министерству сельского хозяйства. По информации Mash, пострадал один человек. Все случилось около часа назад на улице Воздвиженка», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что всего в аварию попали Mercedes-Benz S-Сlass и GLS-Class и Aurus Senat.

Ранее авто использовала Елена Скрынник — экс-министр сельского хозяйства РФ.

До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.

По словам главы государства, он не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.

«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.

После этого сербский премьер Милош Вучевич призвал «не играть с такими вещами».

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в центре Москвы.

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