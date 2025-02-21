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Массовое ДТП произошло в центре Москвы

Крупное ДТП парализовало движение на Сущевском Валу в Москве
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Depositphotos

Три автомобиля столкнулись на Сущевском Валу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Улица является частью Третьего транспортного кольца (ТТК).

«На ул. Сущевский Вал произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение в сторону Новорижской эстакады затруднено на 1 км. В департаменте транспорта водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая авария с грузовиками.

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