«АвтоВАЗ» не ведет переговоры с компанией Renault

«Известия»: у «АвтоВАЗа» нет контактов с бывшим партнером Renault

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заявил об отсутствии контактов со своим бывшим партнером, компанией Renault. Об этом сообщают «Известия».

«У АвтоВАЗа в настоящее время нет никаких контактов с бывшим партнером», — заявили в пресс-службе производителя в ответ на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с бывшим партнером о его возвращении в РФ.

До этого сообщалось, что Renault не исключает, что вернется на российский рынок.

По словам главы бренда Луки де Мео, он не рассчитывал на такой сценарий, но ситуация развивается стремительно.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что россияне в случае возвращения в страну западных автомобильных компаний, готовы отказаться от китайских машин.

«Автомобили западных и азиатских производителей, ушедших из России, смогут отвоевать место на рынке в РФ, если вернутся. Россияне могут даже продать китайские автомобили премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа сохраняется», — сказал Хайцеэр.

Он отметил, что автолюбители, у которых есть возможность привезти машину из-за границы, охотно этим пользуются.

Ранее было названо условие, при котором Volkswagen сможет конкурировать с китайскими авто в России.