Названы 10 самых популярных китайских автомобилей у россиян

Кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам января 2025 года. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес». Рейтинг был составлен на основе анализа просмотра телефонов в объявлениях о продаже новых автомобилей, а также машин с минимальным пробегом.

На втором месте в рейтинге Omoda C5 2022 года. Третьим по количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года. Четвертое место — за Jetour Dashing 2022 года выпуска. Пятым и шестым по популярности оказались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года.

В топ-10 самых популярных китайских авто по итогам января также вошли GAC GS3 2024 года, Changan Uni-S/CS55 Plus 2024 года, Omoda S5 2023 года и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года.

До этого в ходе исследования стало известно, что более трети россиян (36%) запланировали на 2025 год покупку автомобиля. Самой частой причиной стало желание приобрести более современное авто с усовершенствованными характеристиками, на которое автомобилисты готовы в среднем потратить порядка 2 млн рублей.

Второй самой популярной причиной для покупки россияне назвали плановую замену старой машины на новую (в 23% случаев). Многие признались, что им необходимо либо вкладываться в ремонт старого автомобиля, либо решаться на покупку нового (17%).

Без пробега машину планируют купить 15% респондентов. Среди самых желанных оказались внедорожники и кроссоверы (46%). Второе место заняли седаны (28%), на третьем – универсалы (25%). В среднем потратить на покупку россияне намерены 2,03 млн рублей.

Ранее эксперты раскрыли среднюю цену нового легкового автомобиля в России.