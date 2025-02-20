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Автомобили российского бренда Tenet впервые сняли на фото

В Калуге впервые показали автомобили российского бренда Tenet
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Пресс-служба АГР

На автомобильном заводе в Калуге запустят серийную сборку автомобилей нового российского бренда Tenet. Об этом сообщается на региональном портале органов власти.

На заводе организуют производство автомобилей бренда Tenet на высокотехнологичной модульной платформе. Она будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, которая отвечает мировым стандартам автомобилестроения, говорится в публикации.

Сначала производство автомобилей будет организовано методом крупноузловой сборки, которая начнется на главном конвейере. Серийное производство начнется в начале второго квартала 2025 года. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале текущего года.

13 февраля стало известно, что под новым брендом Tenet будут продавать автомобили Chery Tiggo 7L. В Китае этот автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.

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