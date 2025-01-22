Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90

В России стартовали продажи кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW
close
Bestune

В России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Уточняется, что в стартовую комплектацию кроссовера Bestune T90 включены 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, аудиосистема с шестью динамиками, 12,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 8-дюймовая приборная панель и другие опции, например, система кругового обзора и различные ассистенты.

Ранее сообщалось, что Great Wall начнет устанавливать на свои автомобили фирменную статуэтку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами