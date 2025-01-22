В России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90

В России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Уточняется, что в стартовую комплектацию кроссовера Bestune T90 включены 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, аудиосистема с шестью динамиками, 12,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 8-дюймовая приборная панель и другие опции, например, система кругового обзора и различные ассистенты.

Ранее сообщалось, что Great Wall начнет устанавливать на свои автомобили фирменную статуэтку.