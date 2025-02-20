Названы три марки авто, которые «любят» вандалы в России

Страховщики назвали три марки авто, которые привлекают вандалов в РФ

По итогам 2024 года в России вандалы стали на 19,4% чаще повреждать автомобили россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Страхового дома ВСК».

Согласно данным страховщиков, вандалы больше всего «любят» машины китайских марок — Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%).

Помимо них, злоумышленники портили машины Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%) и Hyundai (6,8%). Среди моделей, которые становились «жертвами» вандалов чаще всего, оказались Chery Tiggo (8,5%), Lada Granta (3%) и Hyundai Creta (2,4%).

Страховщики отмечают, что вандалы активизируются весной. Реже всего подобные противоправные действия совершаются в сентябре и феврале. Чаще всего акты вандализма совершались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области.

До этого в России страховые компании начали предлагать автовладельцам получать страховку от водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Но они и так должны оплачивать ущерб пострадавшему, независимо от того, есть у виновника ДТП полис или нет, заявил автоэксперт Максим Кадаков.

«Почему автомобилисты должны платить не только за себя, но и за того парня? Страховые очень удобно устроились», — отмечает он.

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