«За себя и за того парня»: эксперт выступил против страховки от водителей ОСАГО

В России страховые компании начали предлагать автовладельцам получать страховку от водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Но они и так должны оплачивать ущерб пострадавшему, независимо от того, есть у виновника ДТП полис или нет, прокомментировал ситуацию в беседе с 360.ru автоэксперт Максим Кадаков.

«Почему автомобилисты должны платить не только за себя, но и за того парня? Страховые очень удобно устроились», — заявил Кадаков.

Он выступил против того, чтобы делать такую страховку от водителей без полиса обязательной, подчеркнув, что страховые в любом случае должны сначала оплатить причиненный ущерб, а потом взыскивать деньги с виновника ДТП. Есть обратная инициатива, которая как раз утверждает правило первоначальной обязательной оплаты владельцу полиса ОСАГО, однако этот документ как раз не поддерживают сами страховщики, заключил автоэксперт.

Речь идет о законопроекте, разработанном депутатами ЛДПР. Согласно документу, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховщик сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника аварии, без такого полиса. Депутаты подчеркивают, что автовладельцы, не имеющие полиса ОСАГО, стали массовой проблемой в России.

Автовладельцев ранее предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин с 1 марта.