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В Петербурге курьер случайно отвез деньги пенсионерки мошенникам

В Петербурге поймали курьера, который по случайности отвозил деньги мошенникам
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге полиция задержала курьера, который по случайности отвозил деньги пенсионерки мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Неизвестные внушили пенсионерке, что та задонатила деньги ВСУ — чтобы все исправить и не попасть под статью, ей предложили отправить большую часть сбережений на конкретный адрес. Голос в телефоне уверял — транзакция пройдет и каждая копеечка вернется обратно. В качестве связующего звена оказались простые курьеры», — говорится в публикации.

Во время совершения заказа курьеров задержала полиция. Их доставили в участок, но впоследствии отпустили за неимением вины. На опубликованных кадрах видно, как правоохранители заставляют курьеров выйти из автомобиля.

До этого сообщалось, что в Москве таксист-курьер спас пенсионерку, которая хотела передать мошенникам завернутые в полотенце деньги.

Ранее на видео «агрессивный бородач» раскаялся в жестком избиении ДПС в Новой Москве.

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