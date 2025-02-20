Названо условие, при котором Volkswagen сможет конкурировать с китайскими авто в России

Автоэксперт Кадаков: Volkswagen сможет продавать авто в РФ только по спецценам

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале рассказал, что будет с ценами на автомобили европейских автопроизводителей, если они официально вернутся на российский рынок.

«Зашел я прицениться к Фольксвагенам – и переключил внимание на Шкоду. Продают Октавию за 3,75 млн рублей. Примерно столько же стоит двухлитровый Geely Preface в комплектации Flagship. Если привозить новые Октавии официальным путем, они будут явно дороже. Поэтому в случае официальных поставок концерну Volkswagen придется формировать для России специальные цены – чтобы его автомобили были не дороже китайских» - отметил Кадаков.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что россияне в случае возвращения в страну западных автомобильных компаний, готовы отказаться от китайских машин.

«Автомобили западных и азиатских производителей, ушедших из России, смогут отвоевать место на рынке в РФ, если вернутся. Россияне могут даже продать китайские автомобили премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа сохраняется», — сказал Хайцеэр.

Он отметил, что автолюбители, у которых есть возможность привезти машину из-за границы, охотно этим пользуются.

Кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам января 2025 года.

На втором месте в рейтинге Omoda C5 2022 года. Третьим по количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года. Четвертое место — за Jetour Dashing 2022 года выпуска. Пятым и шестым по популярности оказались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года.

Ранее были названы четыре слабых места китайских автомобилей.