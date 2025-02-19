Стало известно, на каких автомобилях хотят ездить россияне вместо китайских

Жители России, в случае возвращения в страну западных автомобильных компаний, готовы отказаться от китайских машин. Об этом News.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Автомобили западных и азиатских производителей, ушедших из России, смогут отвоевать место на рынке в РФ, если вернутся. Россияне могут даже продать китайские автомобили премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа сохраняется», — сказал Хайцеэр.

Он отметил, что автолюбители, у которых есть возможность привезти машину из-за границы, охотно этим пользуются.

До этого стало известно, что в России по итогам 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,12 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году.

В минувшем году рост показателя сильно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она выросла вдвое (в 2019 году составляла 1,57 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее были названы четыре слабых места китайских автомобилей.