Полицейские на Mercedes едва не задавили пожилого россиянина в своем же доме

Полицейские на Gelandewagen нарушили ПДД и влетели в дом российского пенсионера

В Белгородской области трое полицейских на Mercedes Gelandewagen превысили скорость и врезались в дом пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Район Волоконовка».

«Минувшей ночью, водитель данного автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего слетел с дороги и столкнулся с жилым домом в котором находился пенсионер. Благо, никто из тех кто находился в доме не пострадал. Водитель жив», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, за рулем авто был 30-летний капитан полиции Покотилов. Среди пассажиров при этом находились сотрудники борьбы с организованной преступностью – 31-летний капитан Бутов и 36-летний майор Ладыгин. Отмечается, что сотрудники были на задании.

У Ладыгина и Бутова диагностировали перелом ребер и черепно-мозговую травму. У Покотилова — также черепно-мозговая травма. Их госпитализировали.

До этого в Нижегородской области в Арзамасе патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками заворачивает налево и врезается в машину Lada Granta, которая едет на разрешающий сигнал светофора.

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