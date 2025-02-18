В России начались продажи нового китайского кроссовера Rox 01

В России стартовали продажи гибридных китайских кроссоверов Rox 01, сообщает пресс-служба концерна Sinomach Auto. Автомобили представлены в двух комплектациях — Family edition и Business lounge edition.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Покупатели будут защищены от «серых» поставок автомобиля: если такие машины обнаружат за пределами Китая, то все три экрана мультимедийной системы (12,3-дюймовый дисплей для водителя, 15,7-дюймовый информационный экран на центральной панели и 15,6-дюймовый развлекательный дисплей в полке для второго ряда сидений) будут отключены.

На Rox 01 распространяется гарантия 5 лет и 8 лет на батарею. Автомобили будут стоить в России от 9,1 млн рублей и продаваться через дилерскую сеть Oting.

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