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Lada Niva получила специальную версию «Тайга»

В России выпустили внедорожник Lada Niva «Тайга» за 1,5 млн рублей
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Промтех

Нижегородская компания «Промтех» выпустила новую версию внедорожника Lada Niva, которая получила название «Тайга». Об этом сообщает портал Drom.

Отмечается, что автомобиль получил шины 205/75 R15 с развитыми грунтозацепами, решетку радиатора оригинального дизайна, с укрупненными сотами, рейлинги на крыше и подножки.

В конструкции используются усиленные пружины, амортизаторы, задний кардан и задний мост, установлены блокировки межколесных дифференциалов. Более крепкими сделаны передние лонжероны кузова.

В салоне — оригинальная ткань обивки сидений и более эргономичный рычаг коробки передач. Кнопка открывания багажника вынесена наружу.

До этого «Промтех» представила доработанный фургон Lada Largus, который получил приставку Kub.

Отмечается, что у автомобиля есть грузовой отсек размером 4,9 куб. м. Салон до конца второго ряда такой же как у обычного Lada Largus за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу.

Автомобиль оснащен задней пневмоподвеской. Она применяется не для регулировки дорожного просвета, хотя на пустой машине высота корма заметно меняется при изменении давления. Она нужна для исключения просадки под нагрузкой и мягкости хода.

Ранее сообщалось, что УАЗ выпустил новую модель внедорожника.

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