В России выставили на продажу седан Nissan Almera Classic в заводском состоянии

В России продают Nissan Almera Classic в заводском состоянии за миллион рублей

В Томске продают седан Nissan Almera Classic 2007 года за миллион рублей, сообщает «Российская газета». Владелец утверждает, что авто практически в заводском состоянии.

«У «Ниссан Альмера» по документам за все время был один владелец, автомобиль хранился в гараже и бережно эксплуатировался. На седане ездили «изредка и только летом», поэтому пробег за 18 лет совсем небольшой — 20 тыс. километров», — сообщает «РГ».

Отмечается, что в автомобиле есть подушка безопасности водителя, центральный замок, передние электростеклоподъемники, ГУР, кондиционер.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее стало известно, что в России продают семнадцатилетний седан Kia Spectra с минимальным пробегом.