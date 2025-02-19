В России выставили на продажу седан Kia Spectra с минимальным пробегом

В Нижегородской области продают седан Kia Spectra 2008 года выпуска с пробегом всего 8 тыс. километров. За иномарку владелец планирует выручить 900 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

«Автомобиль в состоянии нового: резина — заводская, фирмы Amtel, все стекла родные, без сколов и трещин, идеальное ЛКП, а в салоне даже остался запах новой машины. Комплектация — Comfort+: с борткомпьютером, прикуривателем, кондиционером, ABS, электростеклоподъемниками всех дверей», — отмечает издание.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают новую «Оку» без пробега.