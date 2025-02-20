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Школьницы отлетели от удара Lada Priora и попали на видео

В Казани на видео попало, как автомобиль Lada Priora сбил школьниц

В Казани водитель на Lada Priora сбил двух школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Девочки 8 и 15 лет переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Бирюзовой, но в этот момент их сбил 56-летний водитель Lada Priora», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как две школьницы идут по пешеходному переходу, в этот момент подъезжает Lada и сбивает несовершеннолетних. От удара школьницы отлетают на несколько метров.

По информации источника, несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

До этого сообщалось, что на юго-западе Москвы мужчине стало плохо за рулем, и он врезался в другую машину. По данным очевидцев, у водителя остановилось сердце

На опубликованных в сети фотографиях видно, что на место происшествия прибыли медики. В настоящее время они реанимируют пострадавшего дефибриллятором, москвича пытаются спасти.

Ранее в Москве машину разорвало на две части в ДТП.

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