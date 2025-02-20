Москвич попал в ДТП из-за остановки сердца

В Москве водителю стало плохо, и он попал в ДТП

На юго-западе Москвы мужчине стало плохо за рулем, и он спровоцировал аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла в Гагаринском районе на Ленинском проспекте. Мужчина ехал на иномарке, ему стало плохо за рулем, он врезался в другую машину. На место вызвали скорую помощь. По данным очевидцев, у водителя остановилось сердце», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что на место происшествия прибыли медики. В настоящее время они реанимируют пострадавшего дефибриллятором, москвича пытаются спасти.

До этого сообщалось, что в Москве каршеринговую машину разорвало на две части после столкновения со столбом.

На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит возле столба, при этом задняя часть машины находится в нескольких метрах от дороги. По словам автора видео, «улетел глушитель». Мужчина также отмечает, что водителю и пассажиру очень повезло, потому что они не пострадали.

Ранее москвичка протаранила несколько авто и устроила погоню.