«Пацанам крупно повезло»: На видео попала разорванная на части машина в Москве

В Москве на видео попала каршеринговая машина, которую разорвало на части в ДТП

В Москве каршеринговую машину разорвало на две части после столкновения со столбом. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Каршеринговая машина врезалась в столб на западе Москвы, после чего ее «разорвало» пополам. Двое парней чудом выжили <…> Водителя занесло на снегу, из-за чего он не смог справиться с управлением. Пассажир не пострадал», — говорится в сообщении.

Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит возле столба, при этом задняя часть машины находится в нескольких метрах от дороги. По словам автора видео, «улетел глушитель». Мужчина также отмечает, что водителю и пассажиру очень повезло, потому что они не пострадали.

До этого сообщалось, что в Москве в ночь на 19 февраля мужчины напали на работников ДПС. Сотрудники правоохранительных органов остановили москвичей для проверки документов, но последние стали агрессивно себя вести.

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