«Ужасающие кадры»: в Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового авто

В Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового автомобиля

На Киевском шоссе утром 18 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Виновник аварии — водитель, который выехал на встречку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с другой машиной. Запчасти от автомобиля разлетаются по проезжей части. Также на записи видно, что от удара у встречной машины открывается багажник.

По информации источника, водитель автомобиля, который запечатлела камера, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю.

Ранее Toyota Land Cruiser застрял во льдах Японского моря и попал на видео.