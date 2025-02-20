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«Стекло вдребезги»: на видео попало, как птица влетела в лобовое стекло авто

В Приморье на видео попало, как птица пробила лобовое стекло

В Приморском крае под Уссурийском птица влетела в лобовое стекло автомобиля во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На трассе Уссурийск – Пуциловка птица неожиданно спикировала в кузов автомобиля из кустов. Инцидент произошел вчера утром, на пассажирском сидении никого не было, обошлось без пострадавших среди людей <…> стекло вдребезги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. Видео публикует Telegram-канал Vkad_ork. На кадрах видно, как птица врезается в лобовое стекло машины, которая находится в движении. От удара стекло трескается, а птица отлетает в сторону.

До этого сообщалось, что в Москве каршеринговую машину разорвало на две части после столкновения со столбом.

На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит возле столба, при этом задняя часть машины находится в нескольких метрах от дороги.

Ранее москвичка протаранила несколько авто и устроила погоню.

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