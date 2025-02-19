На видео попало, как москвичка протаранила несколько авто и устроила погоню

В Москве на видео попало, как женщина протаранила машины и устроила погоню

В Москве 19 февраля женщина попала в аварию, но уехала с места ДТП, устроив погоню. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На улице Чайковского в Клину девушка на Daewoo Matiz на всей скорости чуть не влетела на повороте в такси. У перевозчика отлетела часть бампера, а красная иномарка поехала дальше, не сбавляя скорости. Это увидели неравнодушные шоферы и стали преследовать нарушительницу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, как красный автомобиль Daewoo Matiz врезается в Lada, после чего уезжает с места ДТП. Мужчины, очевидцы происходящего, начинают сигналить нарушительнице и следуют за ней. Далее на записи видно, как женщина задевает несколько припаркованных автомобилей.

Москвичи также сняли момент задержания. На записи видно, что в месте с водительницей в салоне находился мужчина, который агрессивно отреагировал на москвичей.

По информации источника, пассажира Daewoo Matiz удалось успокоить, после чего очевидцы вызвали полицию.

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