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Эксперт предрек борьбу западных и китайских брендов за российский авторынок

Аналитик Чумаков: западные бренды будут бороться с китайскими за авторынок РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С возвращением иностранных брендов в Россию могут возникнуть трудности. В частности, предстоит борьба западных компаний за российский авторынок, где за последние годы обосновались китайские корпорации. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv озвучил директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По мнению эксперта, тот факт, что рынок заняли китайские компании, может стать серьезным препятствием для американских и европейских производителей, планирующих вернуться в Россию. Он подчеркнул, что среди множества сильных сторон у китайских корпораций можно выделить умение организовать высокоавтоматизированные производственные процессы с хорошими показателями качества.

«Мне крайне сложно сейчас представить, каким образом в низком и среднем ценовом сегменте европейские производители автомобилей смогут конкурировать с китайцами», — признался Чумаков.

По его мнению, западные бренды хотят вернуться, однако китайские «встали стеной», не допуская такой конкуренции. Наиболее высокие шансы у европейских компаний есть в премиальном и люксовом сегменте авто, считает специалист.

В целом, россияне оставила позади сомнения относительно китайского автопрома, поэтому авторынок РФ в среднем и ниже среднего сегментах для европейцев потерян, заключил Чумаков.

Напомним, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что россияне в случае возвращения в страну западных автомобильных компаний, готовы отказаться от китайских машин. По его словам, многие могут даже продать китайские авто премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа этих моделей сохраняется.

В Госдуме ранее назвали компании, которые вернутся в Россию.

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