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Во Внуково сократят время бесплатной парковки

Внуково с 1 марта сократит бесплатное нахождение авто на территории аэропорта
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Shutterstock

В московском аэропорту Внуково сократят бесплатное нахождение транспортных средств на привокзальной площади с 25 до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там заявили, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2025 года. В случае пребывания на привокзальной площади дольше этого времени, водителю придется доплачивать за парковку.

В ноябре 2024 года в петербургском аэропорту Пулково внедрили новый принцип оплаты парковки, согласно которому, фиксированная стоимость берется за первые полчаса или час, а затем за каждый расчетный период.

С 1 ноября прошлого года в Подмосковье начали работу платные парковки. Всего в регионе появилось 27 зон, в которых предусмотрено в общей сложности 300 машино-мест. Тарифы в них варьируются от 40 до 50 рублей за час стоянки. При этом автомобилистам отвели 10 минут для оплаты парковки. По их истечении владельцам может прийти штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Ранее в России призвали проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах.

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