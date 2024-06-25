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Автоэксперт призвал проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах

Автоэксперт Сажин: нужно проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах

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Максим Блинов/РИА Новости

В России растут цены на парковки на вокзалах и в аэропортах, при этом водители подчас вынуждены сильно переплачивать за время стоянки, отметил автоэксперт Владимир Сажин. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал пересмотреть схему оплаты паркинга, а также проверить, насколько обоснована стоимость их услуг.

В Пулково 30-минутная стоянка авто обходится в 350 рублей. Причем водители вынуждены переплачивать, так как точно не знают, когда подадут трап или выдадут багаж, а периоды оплаты менее 30 минут не предусмотрены, подчеркнул эксперт. Таким образом, если водитель простоит на три минуты дольше, то ему придется оплатить полный 30-минутный период.

Сажин призвал решить этот вопрос, введя цену за парковку на 30 минут, а далее – поминутную оплату.

«И вообще стоит поинтересоваться обосновано ли повышение цен на парковку у этих монополистов», — заключил специалист.

Напомним, недавно тарифы на парковку увеличили в московском аэропорту Шереметьево. Стоимость выросла до 400 рублей в час для первых двух часов, далее действует суточный тариф, который составляет 1,2 тыс. рублей в период с 1 по 4-е сутки.

Ранее автоэксперт оценил идею нештрафуемого ожидания полиции на платной парковке.

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