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«Вместо денег заработал побои»: на видео попало, как петербуржца избили покупатели авто

В Петербурге на видео попало, как мужчину избили покупатели его авто

В Санкт-Петербурге мужчину избили потенциальные покупатели его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Хотел продать авто, но вместо денег заработал побои. Потенциальные покупатели напали на продавца подержанного авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина показывает что-то в открытом капоте, в этот момент сзади подходит злоумышленник и начинает бить продавца: валит его на землю, пинает, а после сажает в автомобиль. Пострадавший пытается скрыться на своей машине, но в транспорт садится нарушитель.

По информации источника, 43-летний петербуржец вытащил ключ зажигания и убежал от злоумышленников, оставив машину. После произошедшего мужчина отправился в травмпункт, где у него диагностировали множественные ушибы и ссадины.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место драки и обнаружили разбросанные вещи в салоне автомобиля.

Ранее владивостокцы дрались за дорогу.

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