В России продают новую «Оку» без пробега

В России за полмиллиона продают новую «Оку», простоявшую в гараже 20 лет

В Самаре продают автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» с пробегом 40 километров. Об этом сообщает motor.ru.

«У автомобиля один хозяин, который по какой-то причине надолго поставил хэтчбек на прикол. Судя по состоянию днища и колесных арок, в помещении было сухо, и заржаветь 'Ока' не успела», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что автомобиль оснащен 749-кубовым бензиновым двухцилиндровым карбюраторным мотором мощностью 33 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.