Россиянин рассказал, как ему отдали честь после угона «КамАЗа» из воинской части

В Волгограде Александр Буянов, обвиняемый в угоне военного «КамАЗа» и наезде на пешехода в августе 2024 года, рассказал в суде, что военные беспрепятственно выпустили его с территории части, отдав ему честь. Об этом сообщает v1.ru.

«То, что пьяного Александра Буянова беспрепятственно выпустили с территории воинской части, не только не проверив документы, но и отдав воинское приветствие, подтвердил и пришедший в суд представитель Минобороны», — отмечается в публикации.

Помощник командира воинской части по правовой работе, майор юстиции Виктор Зенин заявил в суде, что «КамАЗ», который угнал Буянов, был всегда открыт из-за режима «Антитеррор», а в замке зажигания грузовика находился ключ. Сотрудники, допустившие угон, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Обвиняемый Буянов рассказал, что в день угона познакомился с неизвестным мужчиной в военной форме, который пригласил его выпить на территории воинской части.

После этого Буянов угнал «КамАЗ» и сбил мужчину на пешеходном переходе на глазах у детей. Выжить пострадавшему не удалось. После этого угонщик на «КамАЗе» врезался в УАЗ и скрылся с места ДТП.

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